Overleden gewone dolfijn aangespoeld op strand van Texel: 'Bijzondere vondst'

Een gewone dolfijn is dinsdag aangespoeld op het strand van Texel. Het dier was dood en werd gevonden door een dierenverzorger van Ecomare, een aquarium en zeehondenopvang op het Waddeneiland.

Sinds 2000 zijn er in totaal veertien gewone dolfijnen aangespoeld in Nederland. Het is de eerste op Texel sinds 1981.

Ecomare meldt dat dit niet de dolfijn is die afgelopen weekend bij Hoek van Holland was gezien. Dat was een gestreepte dolfijn, een andere soort dan de gewone dolfijn. Of de gestreepte dolfijn nog leeft, is niet bekend.