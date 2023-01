Zeekoeien in Burgers' Zoo gaan 'vloggen' voor onderzoek naar zeegras

Onderzoekers van Wageningen University and Research (WUR) hebben zeekoeien in Burgers' Zoo uitgerust met camera's. De 'vloggende zeekoeien' worden ingezet voor onderzoek naar zeegrasvelden.

Zeegrasvelden zijn grasweides die zich onder water bevinden. "Dat gras is heel belangrijk voor mensen die aan de kust wonen", legt onderzoeker Marjolijn Christianen van WUR uit. "Het zorgt ervoor dat zand wordt vastgehouden en dat kusten veiliger zijn."

Zeekoeien hebben een belangrijke rol in het onderhouden van zeegras. "De zeekoeien grazen en houden zo sommige plekken gras kort", legt Christianen uit. De zeekoeien zijn bedreigd en kunnen dus niet al het zeegras bijhouden. "Maar waar ze nog wel voorkomen, onderhouden ze een soort tuintjes. Die afwisseling van kort en lang gras biedt een leefomgeving voor andere dieren."

Daarnaast kunnen de planten sneller CO2 opslaan dankzij de grazende zeekoeien. "Zeegrassen zijn niet heel bekend, maar eigenlijk zijn ze heel belangrijk voor de opvang van CO2 uit de atmosfeer", zegt Christianen.

Over de snuit van de zeekoe meekijken

Om meer over de zeekoeien en de zeegrasvelden te weten te komen, hebben de onderzoekers zeekoeien in Burgers' Zoo in Arnhem uitgerust met camera's. "Over de snuit van de zeekoeien kunnen we zien welke keuzes het beest maakt", legt Christianen uit. "Waarom graast hij op de ene plek wel en op de andere niet?"

Tijdens de testfase in Burgers' Zoo kijken dierenverzorgers en biologen van de Arnhemse dierentuin waar op het lichaam van de zeekoeien de camera's het best bevestigd kunnen worden. Als de test succesvol is, worden ook zeekoeien in het Caribisch gebied voorzien van een camera.

Dan hopen de onderzoekers ook nieuwe informatie over de locatie van zeegrasvelden te achterhalen via de zeekoeien. "We weten op dit moment niet waar het zeegras zich precies bevindt, doordat je voor satellietbeelden helder water nodig hebt", zegt Christianen. "We hopen dat de zeekoeien onze zeegraskaarten voor ons gaan schrijven."

Christianen benadrukt verder dat de zeekoe een bedreigde diersoort is. "Om ze goed te kunnen beschermen, is het belangrijk om veel te weten over hun leefomgeving en wat ze nodig hebben."

