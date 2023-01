Zorgen over gestreepte dolfijn bij Hoek van Holland, dier mogelijk in nood

Bij Hoek van Holland is zaterdag en zondag een gestreepte dolfijn gezien, meldt SOS Dolfijn. De organisatie noemt de situatie "zorgelijk", omdat dit doorgaans dolfijnen zijn die in grote groepen leven. Het dier verkeert mogelijk in nood.

De dolfijn kwam zaterdag enkele keren dicht bij de kust en dreigde te stranden. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar SOS Dolfijn maakt zich zorgen omdat het dier zich abnormaal gedroeg. "De dolfijnenambulance staat dan ook klaar", meldt de organisatie.

Op zondag werd de dolfijn rond 10.45 uur weer gezien door een ervaren waarnemer. Het dier zwom in de buurt van de Noorderpier bij Hoek van Holland.

De Noordzee is niet de natuurlijke omgeving van dit soort dolfijnen, aldus een woordvoerder van SOS Dolfijn. Ze bevinden zich meestal in zeeën en oceanen met gematigde tot warmere temperaturen.

Toch worden ze af en toe in de Noordzee gespot, onder meer in 2020 bij Harlingen. Dode exemplaren werden aangetroffen in 2016 en 2017. Ook in 2004 en 2006 spoelden deze dolfijnen aan. In sommige gevallen konden de dieren opgevangen worden.

Gestreepte dolfijn vindt misschien weg terug

Dat het nog goed komt met deze gestreepte dolfijn is niet uitgesloten. "Alles is mogelijk. Zolang het dier zwemt, hebben we hoop. Er bestaat een kans dat het dier voedsel vindt en zijn weg terugvindt, bijvoorbeeld naar soortgenoten", aldus de woordvoerder.

Gestreepte dolfijnen (Stenella coeruleoalba) zijn middelgrote dolfijnen. "Een volwassen dier wordt maximaal 2,70 meter. Gemiddeld zijn volwassen dieren zo'n 2 meter groot. Kalfjes zijn bij geboorte nog geen meter groot", schrijft SOS Dolfijn op Facebook. "Een gestreepte dolfijn kan wel meer dan vijftig jaar oud worden."

SOS Dolfijn kan opvang bieden als het dier strandt. Dat gebeurt in het specialistische opvangcentrum op Landgoed Hoenderdaell.

Afgelopen dinsdag meldde de organisatie een waarneming van een bultrug. Mogelijk ging het toen om een dier dat de week ervoor voor de Belgische kust bij Oostende was gezien.

