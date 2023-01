Voor het eerst in 45 jaar geen neushoorns gestroopt in Indiase deelstaat Assam

De Indiase deelstaat Assam heeft in het afgelopen jaar geen enkele gestroopte neushoorn geregistreerd. Dat was sinds 1977 niet meer voorgekomen in de noordoostelijke regio, die bekendstaat om haar uitgestrekte natuurparken.

In de afgelopen twintig jaar werden bijna 200 neushoorns gestroopt in Assam. In 2013 en 2014 bereikten de strooppartijen een 'hoogtepunt'. In beide jaren werden 27 illegaal gedode neushoorns gemeld. In 2021 werden slechts 2 neushoorns gestroopt, een jaar later dus geen enkele.

In 2021 ging de deelstaat veel strenger optreden tegen stropers. Er werd onder meer een speciaal team opgericht en natuurbeheerorganisaties gingen intensiever samenwerken. Ook werden er veel meer camera's opgehangen om de natuurgebieden in de gaten te houden en kregen stropers die eerder tegen de lamp liepen een gebiedsverbod.

Volgens eerste minister Himanta Biswa Sarma is de daling van het aantal gestroopte neushoorns te danken aan die strengere aanpak. In 2022 werden 58 mensen opgepakt vanwege deelname aan strooppartijen in de regio, 4 op heterdaad betrapte stropers kwamen om nadat ze hadden geprobeerd te vluchten.

In Assam leven veel zeldzame dieren in het wild, waaronder de bedreigde Indische neushoorn. De nationale parken Kaziranga en Manas staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

