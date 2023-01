Bultrug waargenomen voor Haagse kust

Ervaren waarnemers hebben dinsdag een bultrug gespot voor de kust van Scheveningen en Kijkduin. Het is nog onduidelijk of de walvis gezond is of niet, laat SOS Dolfijn weten aan NU.nl.

Het zeezoogdier zwom ongeveer 2 kilometer uit de kust van Scheveningen. Niet veel later bevond de bultrug zich een stukje zuidelijker, bij Kijkduin.

Er is nog geen beeldmateriaal van het dier. Dat het om een bultrug gaat, is dus nog niet 100 procent zeker. Maar de waarnemers zijn wel zo ervaren in het spotten van bultruggen dat SOS Dolfijn zeker genoeg is. Alle omschrijvingen wijzen op een bultrug, waaronder de rugvin. Het lijkt te gaan om een volwassen exemplaar.

Donderdag werd al een bultrug gezien voor de kust van België. Dat dier was gezond. Het is volgens SOS Dolfijn het waarschijnlijkst dat dezelfde walvis nu voor de Haagse kust zwemt.

Gemiddeld één bultrug per jaar in de Noordzee

Sinds het jaar 2000 wordt gemiddeld één keer per jaar een bultrug gespot in de Noordzee. Dat is geen reden tot zorg, want de walvissen redden zich meestal heel goed in onze zee.

Bultruggen behoren tot de baleinwalvissen. Ze komen in heel veel zeeën en oceanen voor en leggen duizenden kilometers af wanneer ze van koude naar warme gebieden migreren en weer terug.

SOS Dolfijn biedt hulp aan walvisachtigen in nood die op de Nederlandse kust terechtkomen of dreigen te stranden. Voorlopig hoeft de stichting niet in actie te komen.

De foto boven het artikel is niet de bultrug voor de Haagse kust, maar komt uit het archief.

Eerder

Aanbevolen artikelen