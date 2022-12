Aantal ijsberen in Canada daalt steeds sneller door opwarming poolgebied

Het is voor ijsberen in Canada steeds moeilijker om te overleven. De populatie rond Hudson Bay is in de afgelopen vijf jaar met meer dan een kwart gedaald volgens een rapport van de Canadese regering.

Elke vijf jaar telt de regering de ijsberen rond Hudson Bay, een grote binnenzee in het oosten van Canada waar de dieren veel komen. De stad Churchill wordt zelfs de ijsberenhoofdstad van de wereld genoemd.

Vijf jaar geleden werden er nog ruim achthonderd ijsberen geteld, dit jaar waren het er net iets meer dan zeshonderd. De daling werd al ingezet in de jaren tachtig, maar ging niet eerder zo snel.

Volgens het rapport is klimaatverandering de voornaamste oorzaak. Het poolgebied warmt sneller op dan de rest van de wereld, en dat heeft grote gevolgen voor het beschikbare leefgebied voor de ijsberen. Eerder dit jaar werd er voor het eerst een ijsbeer gezien in het zuiden van Canada.

Ook smelt het ijs sneller, waardoor het jachtgebied van ijsberen afneemt. Dat leidt tot minder beschikbaar voedsel, zoals zeehonden. Vooral vrouwtjes en jonge ijsberen hebben daar last van.

Volgens hoofdonderzoeker John Whiteman lopen de ijsberen een groot risico op uitsterven door honger. Dat zou in 2050 al kunnen gebeuren.

