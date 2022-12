Limburg gaat leefgebied van ernstig bedreigde eikelmuis herstellen

Een eikelmuis is geen muis en eet ook geen eikels. Het diertje is familie van de knaagdierensoort slaapmuizen en lijkt op een eekhoorn. Ook wordt de eikelmuis in Nederland ernstig bedreigd. Nog meer dan de reuzenpanda in China. Daarom gaan de provincie Limburg, gemeenten in Zuid-Limburg en terreinbeheerders de komende vier jaar het leefgebied van de eikelmuis herstellen.

De eikelmuis komt in Nederland alleen nog in Zuid-Limburg voor, maar was erg onbekend. Tot nu toe waren er nauwelijks beelden van wilde eikelmuizen. Tijdens onderzoek door wetenschappers, enkele dierentuinen en natuurbeschermers is voor het eerst een filmpje gemaakt van de dieren. De onderzoekers keken naar wat er gedaan moet worden om de eikelmuis voor uitsterven in Nederland te behoeden.

Eikelmuizen wonen het liefst in oude bossen met natuurlijke holtes in de bomen, zo is gebleken. Nestkasten gebruiken ze vooral in bossen zonder oude bomen. Er zijn ook eikelmuizen in vogelnesten gevonden. De dieren zoeken voedsel in dicht struikgewas en hebben een voorkeur voor bramen, kruisbes, hazelaar, vlier en aalbes. Verder eten ze insecten, slakken en spinnen. De eikelmuizen vermijden open veld. Het is belangrijk dat er in hun leefgebied aaneengesloten hagen en bosschages zijn.

De Zoogdiervereniging vertoont maandagmiddag een korte documentaire over de eikelmuis op de site.

