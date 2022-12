Wetenschappers ontdekken dat ook vrouwtjesslangen een clitoris hebben

Vrouwtjesslangen blijken een clitoris te hebben. Eerder zagen wetenschappers de clitorissen van slangen nog aan voor geurklieren of onderontwikkelde penissen, meldt The Guardian

Wetenschappers hebben twee afzonderlijke clitorissen aangetroffen bij vrouwtjesslangen, melden ze in nieuw onderzoek dat in Proceedings of Royal Society B is verschenen. De organen waren verborgen onder de huid aan de onderkant van de staart. De penis van mannetjesslangen bestaat ook uit twee delen, omdat voortplanten anders moeilijk wordt. De staart zou dan namelijk in de weg zitten.