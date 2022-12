Jonge wolf doodgereden in Belgisch Hechtel, vlak bij Nederlandse grens

Een jonge wolf is zondagochtend doodgereden op de snelweg bij Hechtel in de Belgische provincie Limburg. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens.

De doodgereden wolf zou een van de negen welpen kunnen zijn die dit jaar in die provincie werden geboren. Of dat echt zo is, moet verder onderzoek uitwijzen.

Het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) doet onderzoek naar het kadaver. "Het zou best kunnen dat het dier al nieuwe horizonten ging verkennen, maar het verkeer nog niet gewend was en daardoor overreden is", zegt Koen Van Muylem van het INBO tegen de Belgische nieuwswebsite HLN.

Van Muylem zegt genetisch materiaal van de welpen te hebben, waardoor de onderzoekers beter kunnen zien om welke wolf het precies gaat. De autopsie op het kadaver volgt later deze week.

Het is niet de eerste keer dat een wolf in België is aangereden. In oktober 2020 kwam op dezelfde weg, de Noord-Zuidverbinding, een jonge wolvin om het leven. "Eigenlijk zijn we verrast dat het zo lang geduurd heeft voor er nog eens een aanrijding gebeurde met een wolf", zegt Van Muylem.

Begin dit jaar verdronk een wolf in het Albertkanaal in het Belgische Hasselt. Amper een maand later kon een vrachtwagenchauffeur een wolf maar nipt ontwijken in Houthalen-Helchteren.

