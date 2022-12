Lijst bedreigde diersoorten groeit: zeeoren, zeekoeien en koralen toegevoegd

De zogenoemde rode lijst van bedreigde diersoorten wordt opnieuw langer. Zeeoren, Indische zeekoeien en zuilkoralen zijn toegevoegd, maakte de IUCN, een organisatie voor het behoud van dier en natuur, vrijdag bekend.

De lijst bevat nu ruim 150.000 diersoorten. Daarvan worden er meer dan 42.000 met uitsterven bedreigd. De IUCN benadrukt dat illegale en niet-duurzame visserij, milieuvervuiling, klimaatverandering en ziekten een bedreiging zijn voor het behoud van de natuur en dieren in en om het water.

Klimaatverandering en vervuiling vormen een deel van de oorzaak. Door hittegolven op zee, die steeds vaker voorkomen, stierven in 2011 bijna alle reuzenabalones (zeeoren).

Ook stroperij is een grote oorzaak van de bedreiging van deze soort. De stroperij in Zuid-Afrika is veelal verbonden met internationale drugshandel, want er gaat heel veel geld in om. 20 van de 54 abalonesoorten worden nu met uitsterven bedreigd.

Zeeoren ofwel abalones zijn de duurste zeevruchten ter wereld. Foto: Getty Images

Minder dan twaalfhonderd volwassen Indische zeekoeien over

De Indischezeekoepopulaties in Oost-Afrika en Nieuw-Caledonië, een eiland ten oosten van Australië, zijn aan de lijst toegevoegd. Er zijn nu minder dan 250 volwassen individuen in Oost-Afrika en minder dan 900 in Nieuw-Caledonië.

Naast door klimaatverandering worden de populaties vooral bedreigd door stroperij en door onbedoelde vangst van zeekoeien in visnetten. Ook verwonden de dieren zich aan boten. Verder is er steeds minder voedsel voor de zeekoeien doordat zeegrassen worden vernietigd door olie- en gaswinning, bodemsleepnetten en vervuiling.

Ook zuilkoralen staan nu op de lijst. Het koraal komt in het hele Caribische gebied voor, maar het leefgebied wordt steeds meer beschadigd. Door een besmettelijke koraalziekte wordt per dag 90 tot 100 meter aan rif besmet. Door hoge temperaturen verbleken de zuilkoralen en in combinatie met een teveel aan antibiotica en meststoffen die via rioolwater de zee in stromen, zijn koralen vatbaarder voor deze ziekten.

Zuilkoralen voordat ze verbleekt zijn door klimaatverandering. Foto: Getty Images

Ook Nederland heeft rode lijsten van bedreigde diersoorten

De IUCN maakt ook lijsten die speciaal voor Nederland gelden. Er zijn achttien lijsten van verschillende diergroepen die specifiek in Nederland zijn bedreigd.

Zo zijn er veel te weinig kikkers en padden in ons land. Daarnaast zijn ook vlinders, libellen en bijen bedreigd. Sinds 2009 staan ruim zestienhonderd paddenstoelensoorten op de Nederlandse rode lijst.

Maar ook grotere diersoorten zijn bedreigd. Dat zijn onder meer adders, hagedissen, zeehonden, bevers, egels en een groot aantal vogelsoorten. Vleermuizen, konijnen, hazen, muissoorten en hamsters zijn recent aan de lijst toegevoegd.

