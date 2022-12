Resten van laatste Tasmaanse tijger na 86 jaar teruggevonden in oude vitrinekast

De resten van vermoedelijk de laatste Tasmaanse tijger zijn maandag teruggevonden in een Australisch museum. De schedel, botten en huid van het dier lagen ruim 86 jaar in een vitrinekast in de Tasmanian Museum and Art Gallery in Hobart. Door een administratieve fout was niet duidelijk dat ze van het inmiddels uitgestorven dier waren.

In de administratie was niet goed bijgehouden wat met de resten van het dier was gebeurd. De medewerkers dachten daardoor dat ze waren weggegooid.

Maar na de vondst van een rapport werd opnieuw gezocht. De overblijfselen werden vervolgens gevonden in een vitrinekast op de educatieafdeling van het museum.

De Tasmaanse tijger in 1936 door een stroper gevangen en verkocht aan een dierentuin. Het dier is na haar dood overgebracht naar het museum.

Tasmaanse tijgers waren relatief kleine roofdieren en de dominante diersoort op het eiland Tasmanië. Elders werden ze veelal verjaagd door dingo's. De populatie ging ook hard achteruit doordat mensen op het dier jaagden om hun vee te beschermen.

De Tasmaanse tijger kwam in de jaren dertig al niet meer in het wild voor. In 1936 overleed het laatste dier in gevangenschap.

