Gelderland ziet na uitspraak rechter geen middel om tamme wolf te verjagen

Nu de rechter Gelderland verboden heeft om met een paintballgeweer op een tamme wolf te schieten, ziet de provincie geen middelen meer om het dier te verjagen. Volgens de provincie bestaat het risico dat de wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe nu helemaal tam wordt en gedood moet worden.

De Zoogdiervereniging bestrijdt dat. Volgens een woordvoerder is het zenderen van de wolf een stap die nog genomen kan worden. Op die manier kan in de gaten worden gehouden waar het dier zich bevindt en of het verjagen dus zin heeft.

Volgens een woordvoerder van de provincie is dat niet nodig. De wolf bevindt zich in het park en dus is het volgens haar duidelijk waar die is.

Of één of meerdere wolven mensen benaderen, is nog niet duidelijk. Dat was voor de rechter een van de redenen om het beschieten met een paintballgeweer te verbieden. Toch overweegt de provincie niet de wolf te zenderen. "Zenderen is bedoeld voor verder onderzoek en dat helpt niet op de korte termijn", zegt de provinciewoordvoerder.

De laatste weken benaderde in ieder geval één jonge wolf uit zichzelf mensen op de Veluwe. Ook rende een wolf achter een fietser aan.

Tamme wolf kan gevaarlijk zijn

Aangezien de wolf een roofdier is, kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Om het dier weer bang voor mensen te maken, besloot de provincie Gelderland de wolf te beschieten met een paintballgeweer. Daar maakte De Faunabescherming vervolgens bezwaar tegen. Ook spande de stichting een kort geding aan.

De rechter gaf De Faunabescherming woensdag gelijk. De provincie mag de wolf niet met verfballetjes beschieten totdat duidelijk is wat de gevolgen voor het dier zijn.

Volgens de provincie Gelderland vergt de door de rechter gevraagde onderbouwing "langjarig en diepgravend wetenschappelijk onderzoek". En dat terwijl er volgens de provincie sprake is van een "acute situatie" waarin snel moet worden gehandeld.

"We lopen het risico dat als de wolf volledig tam wordt er geen andere mogelijkheden zijn dan overgaan tot de hoogste trede van de escalatieladder. Dat betekent het doden van een tamme wolf", schrijft de provincie.

Provincie wil wolf niet zenderen

In diezelfde escalatieladder staat overigens ook dat voor het verjagen een zender aangebracht moet worden. Experts van de Zoogdiervereniging hebben dat eerder ook al geadviseerd aan de provincie. Maar de provincie heeft dat advies naast zich neergelegd.

Eerder meldde NU.nl dat Het Nationale Park De Hoge Veluwe geen toestemming gaf om de wolf te zenderen. Dat bleek uit een document van het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), dat door de Zoogdiervereniging om advies was gevraagd.

Hoge Veluwe is wolf liever kwijt dan rijk

Het park is fel tegenstander van de wolf. Het is bang dat het roofdier de kudde moeflons (een exotische schapensoort) laat verdwijnen.

Ecoducten die het park verbinden met de rest van de Veluwe zijn afgesloten. Toch zijn wolven in het park gekomen en heeft een roedel zich er inmiddels gevestigd. De Hoge Veluwe wil de dieren graag verwijderen, maar daar gaf de provincie geen toestemming voor.

De wolf is een streng beschermde diersoort en mag niet zomaar gedood of verjaagd worden.

Volgens een woordvoerder van de Zoogdiervereniging is de wolf de laatste twee weken niet meer vastgelegd op camera. Wel is het dier nog in het park.

