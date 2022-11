Rechter wil dat Gelderland wolf met paintballgeweer verjagen beter onderbouwt

De provincie Gelderland mag een wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe voorlopig niet verjagen met een paintballgeweer. Dat heeft de rechter woensdag bepaald. Gelderland wilde deze tamme wolf met verfballetjes beschieten om het dier zo weer bang te maken voor mensen.

De provincie moet volgens de rechter eerst duidelijk krijgen of het om één of meerdere tamme wolven in het park gaat.

In Nederland is nog niet eerder met een paintballgeweer op wolven geschoten. Daarmee is het een experimenteel middel en is het onduidelijk of dat de wolf ernstig kan verwonden. Ook is niet bekend of de verfmarkering die de wolf op zijn vacht krijgt ervoor zorgt dat de roedel hem verstoot.