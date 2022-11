Aantal eikenprocessievlinders flink gedaald tot niveau van voor 2013

Deskundigen hebben de afgelopen maanden veel minder eikenprocessievlinders geteld dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een afname van 65 procent. Daarmee zijn we terug op het niveau van voor 2013, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups dinsdag. De overlast van de rupsen in 2023 zal hierdoor naar verwachting verder afnemen.

Dit jaar waren er al 18 procent minder eikenprocessierupsen dan in 2021. Volgens het kenniscentrum bereikt de zogeheten plaagdruk daarmee "nu het niveau van aanvaardbare overlast". De rupsen laten in het voorjaar hun brandhaartjes los. Die kunnen jeuk, bultjes en oogklachten veroorzaken.

Minder rupsen betekent meestal ook minder vlinders. Om het aantal vlinders te meten, zette Kenniscentrum Eikenprocessierups door heel Nederland feromoonvallen uit. Dat zijn vallen met een vrouwelijke lokstof (feromoon) waar mannelijke eikenprocessievlinders op afkomen.

Gemiddeld zaten er in zo'n val 8,5 vlinders. De noordelijke provincies telden de meeste vlinders. Maar daar was de afname het grootst in vergelijking met de rest van Nederland. Landelijk daalde het aantal gevangen vlinders voor het vierde jaar op rij.

Het zijn de rupsen van de eikenprocessievlinder die met hun brandharen voor overlast zorgen. Foto: Getty Images

Preventieve bestrijding werpt vruchten af

Het kenniscentrum geeft verschillende mogelijke verklaringen voor de afname. Zo zorgde het preventief bespuiten van eiken al voor minder rupsen in het voorjaar. Ook zijn veel nesten tijdig verwijderd.

Daarnaast is er succes geboekt met natuurlijke bestrijding van de rupsen. Zo worden bijvoorbeeld vogels, sluipwespen en sluipvliegen ingezet om de processierupsenpopulaties te verkleinen.

Er is wel een kans dat er komende lente nog veel rupsen uit de grond kruipen. Soms verdwijnen ze namelijk voor wel tien maanden in grondnesten om in het voorjaar plotseling massaal naar buiten te kruipen. Om die ontwikkeling in de gaten te houden, hebben experts grondnesten verzameld in kooien.

Ook zijn in veel nesten de vlinders nog niet uitgekomen. Wanneer en of ze nog uitvliegen, is volgens het kenniscentrum nog onduidelijk.

