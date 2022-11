Rechter doet volgende week uitspraak over schieten met paintballgeweer op wolf

Er mag in ieder geval nog een week niet met een paintballgeweer op een wolf op De Hoge Veluwe worden geschoten. De rechter doet daar pas volgende week woensdag uitspraak over. De provincie Gelderland wilde een tamme wolf met verfballetjes beschieten om het dier zo weer bang te maken voor mensen.

Vorige week besloot de rechter al dat het schieten in ieder geval voorlopig nog niet mag. Tegen de ontheffing van de provincie was door de Faunabescherming bezwaar gemaakt bij de rechter. Tot de zaak door de rechter behandeld zou worden, mocht de provincie nog niet schieten.

De rechtszaak was aangespannen door de Faunabescherming. Volgens de organisatie was het niet duidelijk wat voor schade de wolf van het schieten zou ondervinden. Het dier leek niet bang voor mensen, zoals wolven normaal gesproken zijn.

De Faunabescherming is het alleen niet eens met dat besluit van de provincie. Volgens de stichting is niet duidelijk wat voor schade de verfkogels bij de wolf aanrichten.

"De wolf verkeert in een slechte staat van instandhouding", zegt Harm Niesen van de Faunabescherming woensdag. "Dat betekent dat je er niks mee mag doen (verjagen of doden, red.) tenzij je sterk wetenschappelijk bewijs hebt."

En juist dat bewijs ontbreekt volgens de stichting. De provincie Gelderland baseert zich op deskundigen van de Zoogdiervereniging. Maar provincieambtenaar Teun Achterkamp erkende dat het niet volledig duidelijk is wat voor effect het schieten met paintballkogels op de wolf heeft. Dat komt doordat de maatregel nog niet eerder in Nederland is uitgevoerd.

De Hoge Veluwe is fel tegenstander van de wolf. Het wil de roedel die in het park leeft het liefst verwijderen. Omdat de wolf zwaar beschermd is, mag dat niet zomaar. Daarom had het park aan de provincie gevraagd een uitzondering te maken.