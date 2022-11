Schildpad die ziek per post aankwam bij opvang maakt het goed

Delen via E-mail

Het gaat goed met de schildpad die enkele weken geleden per post werd opgestuurd, zo laat de Stichting Schildpaddenopvang Nederland weten aan NU.nl. De stichting ontfermt zich sinds 2,5 weken over het dier, dat "doodziek" aankwam in een doosje.