Uitgestorven gewaande zwartnek fazantduif na 140 jaar weer gespot

De zwartnek fazantduif is opgedoken in Papoea-Nieuw-Guinea. Iedereen dacht dat de exotische duivensoort was uitgestorven, maar voor het eerst sinds 1882 zijn er weer beelden van de vogel gemaakt.

Drie onderzoekers hebben in september een maand lang naar de vogels gezocht op Fergusson Island. Ze wilden al bijna opgeven toen ze van lokale bewoners een tip kregen. Zij beweerden de exotische vogel gezien te hebben rond de hoogste berg van het eiland.

De wetenschappers trokken naar die berg, Mount Kilkerran, en installeerden twintig cameravallen. Uiteindelijk is de zwartnek fazantduif op beelden te zien die zijn gemaakt in de bossen.

"Het voelde alsof we een eenhoorn hadden gevonden", zegt een van de onderzoekers. "Hier hebben wij ons hele leven van gedroomd."

"We keken nog eens goed naar alle gemaakte foto's en opeens zag ik de vogel. Voor het eerst sinds 140 jaar hebben we deze duif vastgelegd op beeld."

De zwartnek fazantduif werd voor het laatst in de negentiende eeuw gespot. Daarna ging iedereen ervan uit dat de vogel was uitgestorven.

De wetenschappers denken dat de populatie fazantduiven op Fergusson Island erg klein is en hopen de vogel te vangen. Met hun research willen ze de overgebleven zwartnek fazantduiven beschermen.

