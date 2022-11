Gelderland moet voorlopig stoppen met schieten op wolf met paintballgeweer

De provincie Gelderland moet voorlopig stoppen met het beschieten van wolven in park De Hoge Veluwe met een paintballgeweer. Dat heeft de rechtbank van Midden-Nederland woensdag bepaald. Volgende week beslist de rechter tijdens een inhoudelijke zitting of het schieten weer door mag gaan of niet.

Handhavers mochten sinds 27 oktober met paintballgeweren schieten op wolven. Het doel is om de dieren op die manier af te schrikken. In het gebied leeft een jonge wolf die mensen zelf benadert. Door het dier te beschieten, moet de wolf weer bang worden voor mensen.

Om met verfballen op de wolf te schieten, verleende de provincie Gelderland een speciale ontheffing. De wolf is namelijk een beschermd dier. De Faunabescherming is het niet met die ontheffing eens. De stichting, die opkomt voor de belangen van in het wild levende dieren, stapte daarom naar de rechter.

Handhavers hebben nog niet op wolven geschoten. Wel zijn ze volgens de provincie al met paintballgeweren op pad geweest. De rechtbank wijst erop dat wolven ernstig gewond kunnen raken als ze geraakt worden door de verfballen. "Dit maakt de zaak zo spoedeisend dat de voorzieningenrechter direct een beslissing moest nemen", aldus de rechtbank.

De zaak komt op 23 november voor bij de rechtbank in Utrecht.

Gelderland sloot ernstig letsel bij wolf niet uit

Vorige week zei de province Gelderland dat het niet ondenkbaar is dat wolven gewond raken als ze beschoten worden met een paintballgeweer. "Natuurlijk kan ik ernstig letsel niet uitsluiten", zei gedeputeerde Peter Drenth. "Het is niet zomaar iets wat je doet. Het is een zwaar middel dat je inzet om te voorkomen dat het uit de hand loopt."

Verschillende partijen vroegen zich af of er geen andere manieren zijn om de wolf weer schuw te maken. Drenth zei dat de provincie daar meerdere deskundigen in binnen- en buitenland over heeft gesproken.

"We zijn niet over één nacht ijs gegaan en hebben ook naar andere landen gekeken hoe je dit kan aanpakken", zei Drenth. Welke andere maatregelen de provincie heeft bekeken, wilde de gedeputeerde niks zeggen.

