Walrus gespot op eiland Neeltje Jans, eerste in Zeeland sinds 1977

Op het voormalige werkeiland Neeltje Jans is dit weekend een walrus gespot. Het dier lijkt in goede conditie en wordt in de gaten gehouden door een dierenarts, meldt de politie. Het is voor het eerst sinds 1977 dat er een walrus in Zeeland is gezien, meldt Omroep Zeeland.

Ook op waarneming.nl zijn foto's binnengekomen van het dier. Volgens gebruiker Pim Wolf ligt de walrus op de Oosterscheldekering, aan de westkant van het eiland.

Mogelijk gaat het om walrus Thor. Dat is een jongvolwassen mannetje dat vorige week nog werd gezien in Noord-Holland, op het strand bij Petten.

Ook afgelopen zomer werd Nederland bezocht door een walrus. Dat was de vrouwelijke walrus Freya, die maandenlang door de Waddenzee zwierf. Uiteindelijk schoten autoriteiten in Noorwegen haar dood omdat het publiek haar niet met rust liet. Volgens Omroep Zeeland worden toeschouwers bij Thor op afstand gehouden.

Het grote verschil tussen de walrus in Petten en Freya zijn de slagtanden. Die van een mannetje zijn veel langer.

Zeehondencentrum Pieterburen weet niet waarom walrussen steeds vaker richting het zuiden zwemmen. In de periode dat Freya in Nederland zwom, bezocht een andere walrus de Ierse en Schotse wateren. Dat dier trok zijn reis zelfs door naar Spanje en terug.

