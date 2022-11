Donderdag werd bekend dat Staatsbosbeheer komende winter ongeveer zestienhonderd edelherten moet afschieten in de Oostvaardersplassen in Flevoland. Er zijn ook te veel heckrunderen en konikpaarden. NU.nl ontving naar aanleiding van dit nieuws veel vragen via reactieplatform NUjij. In dit artikel geven we antwoord op jullie belangrijkste vragen.

Waarom schieten we de dieren af en laten we het niet over aan de natuur zelf?

Voorheen was het beleid dat we de natuur haar gang lieten gaan in de Oostvaardersplassen. Daardoor liepen soms veel dieren in het gebied. Maar in koude winters was er te weinig voedsel voor al die beesten en overleden veel grote grazers. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de winter van 2017 en 2018.

De situatie in het natuurgebied hield de gemoederen dat seizoen flink bezig. Het zichtbare dierenleed speelde daarin een belangrijke rol. Dat leidde tot onder meer het bijvoeren van de dieren. Na die winter bepaalde de provincie Flevoland in 2018 dat er een maximum aan het aantal dieren in de Oostvaardersplassen moest komen.

Zijn er geen andere oplossingen dan afschieten?

De provincie Flevoland heeft verschillende alternatieven onderzocht om het aantal edelherten terug te brengen. Een daarvan was het verplaatsen van de dieren naar een ander gebied. Daar is niet voor gekozen, omdat het vervoeren van de herten tot te veel stress bij de dieren zou leiden. Ze zouden zelfs kunnen overlijden aan de gevolgen daarvan.

Onderzoekers keken in opdracht van de provincie ook naar het toedienen van anticonceptie aan de grote grazers. In theorie zou dat kunnen, maar in de praktijk werd het als niet-uitvoerbaar gezien. Bovendien is het middel dat dan gebruikt zou moeten worden verboden in Nederland.

In koude winters was er te weinig eten voor de dieren en stierven soms grote aantallen. Foto: ANP

Wat gebeurt er met de dieren als ze zijn afgeschoten?

Het vlees van de herten komt zoveel mogelijk beschikbaar voor de consument. Een groothandel in wildvlees brengt het vlees van de edelherten op de markt. Het gaat naar restaurants en poeliers, maar mensen kunnen het ook kopen voor thuis. Een klein deel van de afgeschoten herten blijft in het gebied liggen. Zo dienen ze als voedsel voor onder andere vossen en raven.

Waarom mogen de dieren niet jaarrond afschoten worden?

De Oostvaardersplassen is een natuurgebied, en daar zitten allerlei wetten en regels aan vast. Zo mogen faunabeheerders niet schieten tijdens het broedseizoen van vogels in het voorjaar. Ook tijdens de bronsttijd in september en oktober lag het schieten tijdelijk stil. Buiten die periode is het afschieten toegestaan van 1 augustus tot 15 maart. Staatsbosbeheer heeft gevraagd of de periode verruimd mag worden tot 1 mei, maar wacht daarvoor nog op toestemming.

Ook te veel heckrunderen en konikpaarden In de Oostvaardersplassen lopen ook ongeveer vierhonderd heckrunderen. Daarvan moeten er honderd worden afgeschoten.

Ook van de konikpaarden zijn er te veel. Staatsbosbeheer herplaatst de meeste paarden in andere natuurreservaten in Europa. Enkele tientallen dieren gaan naar het slachthuis.

Staatsbosbeheer probeert overtallige konikpaarden zoveel mogelijk te verplaatsen naar andere gebieden. Foto: ANP

In vorige jaren moesten er ook dieren worden afgeschoten. Hoe komt het dan dat de populatie nog steeds te groot is?

Het afschieten van de herten is voor een groot deel afhankelijk van het weer. Als het flink koud is, zijn de dieren een stuk minder alert dan bij warmer weer. Daardoor kun je veel dichter bij de herten komen en ze makkelijker afschieten.

De vorige winter verliep relatief warm. Door het uitblijven van een echt koude periode waren de dieren in zeer goede conditie, doordat er voldoende voedsel was. Faunabeheerders doodden slechts 157 edelherten in dat seizoen. Dat waren er veel minder dan verwacht. Staatsbosbeheer verwacht dat het het streefaantal opnieuw niet haalt als we opnieuw een zachte winter krijgen.

Kan de wolf een oplossing zijn om de populatie edelherten in de Oostvaardersplassen terug te brengen?

Dat zou volgens Staatsbosbeheer een mogelijkheid kunnen zijn. Maar de wolf is momenteel nog niet in de Oostvaardersplassen. Het dier kan het natuurgebied wel gewoon in en is daar ook welkom. Maar dan nog is de vraag wat het effect van de wolf gaat zijn op de populatie edelherten, heckrunderen en konikpaarden. Volgens Staatsbosbeheer is dat nog koffiedikkijken.