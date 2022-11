Gelderland slaat advies experts in de wind bij verjagen wolf van De Hoge Veluwe

De provincie Gelderland legt advies over hoe een tamme wolf van De Hoge Veluwe verjaagd kan worden naast zich neer. Kenners uit binnen- en buitenland adviseren het dier te verjagen én te zenderen. Maar de provincie is vooralsnog alleen van plan de wolf te beschieten met een paintballgeweer.

Al een paar weken verschijnen af en toe beelden van een tamme wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het dier gaat bezoekers van het park niet uit de weg en loopt tussen de mensen rond. Een fietser filmde hoe de wolf hem achtervolgde.

Begin november kondigde de provincie aan in te grijpen. Door met een paintballgeweer op de wolf te schieten, moet het dier weer bang voor mensen worden.

Maar in het wolvenplan dat in 2019 door de provincies is opgesteld, staat dat een wolf die telkens mensen opzoekt voor het verjagen gezenderd moet worden.

"Experts zeggen dat verjagen alleen werkt als je een wolf ook zendert", legt een woordvoerder van Natuurmonumenten uit aan NU.nl. Op die manier kan je in de gaten houden waar de wolf zich bevindt en of het verjagen dus het gewenste effect heeft.

Ook de Zoogdiervereniging noemt het wolvenplan klip-en-klaar: verjagen heeft alleen zin als het dier een zendertje draagt. Beide verenigingen roepen de provincie donderdag dan ook op de wolf een zendertje om te doen.

2:41 Afspelen knop Waarom wolven niet gewend mogen raken aan contact met mensen

Gelderland zegt deskundigen om advies te hebben gevraagd

Toch overweegt Gelderland niet de wolf te zenderen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Op advies van deskundigen hebben we hiervoor gekozen. Het is een weloverwogen besluit geweest om het op deze manier te doen."

De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth werd woensdag tijdens een debat ook naar de maatregel gevraagd. Hij zei meerdere keren dat de provincie deskundigen in binnen- en buitenland om advies heeft gevraagd. Daarbij noemde hij ook de Zoogdiervereniging.

Een dag later stelt diezelfde Zoogdiervereniging dus dat de provincie de maatregel niet op de juiste manier uitvoert. De vereniging staat achter het verjagen van de tamme wolf, maar alleen als het dier ook gezenderd wordt.

Provincie en Hoge Veluwe willen wolf niet zenderen

De Zoogdiervereniging vroeg het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) op 3 november om een halsband met een zender voor de tamme wolf op De Hoge Veluwe. Op dezelfde dag trok de vereniging de vraag in, omdat de provincie dat niet wilde, meldt het INBO in een document dat in handen is van NU.nl.

De provincie Gelderland heeft aan het INBO gemeld dat Het Nationale Park De Hoge Veluwe geen toestemming geeft om de tamme wolf te zenderen. De provincie "wenst daar verder ook geen initiatief in te nemen".

Het Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) vindt ook dat de tamme wolf op De Hoge Veluwe gezenderd moet worden. Op die manier kan in de gaten worden gehouden of het beschieten met een paintballgeweer effect heeft. Nu de provincie het advies van experts in de wind slaat, vindt het LCIE dat de tamme wolf uit het park verwijderd moet worden.

0:40 Afspelen knop Fietser filmt achtervolging van wolf op De Hoge Veluwe

Natuurmonumenten is 'een beetje teleurgesteld'

Natuurmonumenten is "een beetje teleurgesteld", omdat de provincie het advies van experts naast zich neer legt.

De vereniging is bang dat de wolf uiteindelijk moet worden gedood als het verjagen niet goed wordt uitgevoerd. Omdat het een streng beschermd roofdier is, mag dat in principe niet. Maar in zeer gevaarlijke situaties is het toch toegestaan.

Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging vinden ook dat het lang duurt voordat de provincie begint met het verjagen van de tamme wolf. "Het duurt nu al weken en er is nog niks gebeurd", zegt een woordvoerder van de Zoogdiervereniging.

Het is nog niet duidelijk wanneer Gelderland begint met het afschrikken van de wolf. De provincie stemt nog met de politie en andere partijen af wanneer toezichthouders met het schieten kunnen beginnen.

Eerder

Aanbevolen artikelen