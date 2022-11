Gelderland houdt zich volgens natuurorganisaties niet aan wolvenplan

De provincie Gelderland houdt zich bij het verjagen van de wolf niet aan het wolvenplan, zeggen Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging donderdag. Beide partijen vinden dat een tamme wolf op De Hoge Veluwe verjaagd én gezenderd zou moeten worden. Maar de provincie gaat het dier vooralsnog niet zenderen.

Maar in het wolvenplan dat in 2019 door de provincies is opgesteld, staat dat een wolf die telkens mensen opzoekt voor het verjagen gezenderd moet worden.

"Experts zeggen dat verjagen alleen werkt als je een wolf ook zendert", legt een woordvoerder van Natuurmonumenten uit aan NU.nl. Op die manier kan je in de gaten houden waar de wolf zich bevindt en of het verjagen dus het gewenste effect heeft.

Toch overweegt Gelderland niet de wolf te zenderen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Op advies van deskundigen hebben we hiervoor gekozen. Het is een weloverwogen besluit geweest om het op deze manier te doen."

De vereniging is bang dat de wolf uiteindelijk moet worden gedood als het verjagen niet goed wordt uitgevoerd. Omdat het een streng beschermd roofdier is, mag dat in principe niet. Maar in zeer gevaarlijke situaties is het wel toegestaan.