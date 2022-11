Gelderland sluit ernstig letsel voor wolf niet uit bij beschieten met paintballgeweer

De provincie Gelderland sluit niet uit dat wolven ernstig letsel oplopen als ze worden beschoten met een paintballgeweer. Dat heeft de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth woensdag gezegd. De provincie besloot eerder dat toezichthouders een paintballgeweer mogen gebruiken op De Hoge Veluwe.

In het gebied leeft een jonge wolf die mensen zelf benadert. Het dier moet door het beschieten weer bang worden voor mensen.

"Natuurlijk kan ik ernstig letsel niet uitsluiten", zei Drenth tijdens een debat over de maatregel. "Het is niet zomaar iets wat je doet. Het is een zwaar middel dat je inzet om te voorkomen dat het uit de hand loopt."

Verschillende partijen vroegen zich af of er geen andere manieren zijn om de wolf weer schuw te maken. Drenth zei dat de provincie daar meerdere deskundigen in binnen- en buitenland over heeft gesproken.

"We zijn niet over één nacht ijs gegaan en hebben ook naar andere landen gekeken hoe je dit kan aanpakken", zei Drenth. Over welke andere maatregelen de provincie heeft bekeken, wilde de gedeputeerde niks zeggen.

Dieren nog nooit beschoten met paintballgeweer

Het beschieten met paintballgeweren gebeurt door toezichthouders van de provincie. Die hebben daar een speciale training voor gevolgd. De schutters hebben nog nooit met het wapen op een dier geschoten, gaf Drenth aan.

Uit de uitleg van de gedeputeerde bleek dat niet alle vragen over de ontheffing om de wolf te beschieten beantwoord zijn. "We zijn de eerste provincie in 150 jaar waar zulke maatregelen genomen worden", zei Drenth. "We moeten er wel vaart achter krijgen, anders hebben we misschien wel een veel groter probleem."

Nog niet duidelijk wanneer beschieten begint

Wanneer de provincie begint met het beschieten van de wolf op De Hoge Veluwe is nog niet duidelijk. Daarover is Gelderland nog in gesprek met de politie en andere partijen.

De wolf is in Nederland een streng beschermde diersoort. Dat betekent dat het doden of verjagen van wolven verboden is. Wel kan de provincie een ontheffing verlenen als een wolf voor problemen zorgt. Dat is voor het dier dat naar mensen toekomt op De Hoge Veluwe nu dus gebeurd.

