WNF doet onderzoek naar zeldzame zeepaardjes in Duitse Waddenzee

Het Wereldnatuurfonds gaat onderzoeken waarom er steeds meer zeepaardjes aanspoelen in het Duitse Waddenzeegebied. De diertjes worden de afgelopen jaren steeds vaker aangetroffen in zeewater dat vroeger te koud was voor deze kleine visjes.

Het Wereldnatuurfonds in Duitsland wil duidelijker in kaart krijgen om hoeveel zeepaardjes het precies gaat en om welke soorten. Daarom worden burgers gevraagd daarbij te helpen.

"We willen proberen deze bijzondere dieren zo goed mogelijk te beschermen", legt Hans-Ulrich Rösner van de Duitse afdeling van het WNF uit tegen Der Spiegel. "Daarom hebben we meer informatie nodig. De kennis die we hebben over zeepaardjes in dit gebied, is zeer zeldzaam. Daarom is elke vondst en melding belangrijk om een beter beeld te krijgen over de verspreiding en de hoeveelheid."

Het WNF roept mensen die vaak over het strand lopen op goed op te letten en een foto te maken als een dood zeepaardje wordt gevonden. De organisatie vraagt burgers naast het dode zeepaardje een euromunt te leggen, zodat duidelijk is hoe groot het diertje is. Het WNF heeft een speciale website geopend waar de foto's kunnen worden geüpload.

De Nederlandse afdeling van het WNF doet vooralsnog niet mee aan het onderzoek, laat een woordvoerder weten. Maar ook op de Nederlands stranden spoelen de afgelopen jaren steeds meer zeepaardjes aan, bleek eerder dit jaar uit een rondgang van NU.nl.

Het gaat in Nederland om kortsnuitzeepaardjes, die doorgaans in het oosten van de Atlantische Oceaan en voor de Afrikaanse kust te vinden zijn. De soort is beschermd.

