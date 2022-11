Walrus Thor bezoekt strand van Petten en zwemt de zee weer in

Op het strand van het Noord-Hollandse Petten is in de nacht van zaterdag op zondag een walrus gezien. Zeehondenwachters hebben het dier, dat in goede conditie leek, in de gaten gehouden. Inmiddels is de walrus weer de zee ingezwommen.

Zeehondencentrum Pieterburen kreeg een melding over het dier en monitorde de walrus nauwlettend. Het jongvolwassen mannetje, dat de naam Thor kreeg, is de tweede walrus die binnen korte tijd Nederland aandeed.

Afgelopen zomer werd een vrouwelijke walrus in de Nederlandse wateren gezien. Zij werd Freya genoemd en zwierf maandenlang door de Waddenzee. Uiteindelijk werd ze door de autoriteiten in Noorwegen doodgeschoten.

Het grote verschil tussen de walrus in Petten en Freya zijn de slagtanden. Die van een mannetje zijn veel langer.

Volgens Zeehondencentrum Pieterburen is het onduidelijk waarom walrussen steeds vaker richting het zuiden zwemmen. In de periode dat Freya in Nederland zwom, bezocht een andere walrus de Ierse en Schotse wateren. Dat dier trok zijn reis zelfs door naar Spanje en terug.

Pieterburen vangt walrussen niet op. Dat heeft de opvang één keer geprobeerd en dat was geen succes. De dieren wegen namelijk honderden kilo's. Het centrum houdt wel de walrussen in Nederland in de gaten. Pieterburen vraagt dan ook om een melding te doen als je een walrus hebt gezien.

