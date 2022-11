'Doodzieke' schildpad per post naar schildpaddenopvang gestuurd

De Stichting Schildpaddenopvang Nederland kreeg zaterdag een schildpad binnen per post. Het zieke dier was in een doosje opgestuurd zonder afzender. De opvang noemt het op haar Facebook-pagina "regelrechte dierenmishandeling en strafbaar".

Volgens de schildpaddenopvang is de schildpad "doodziek". In het pakketje zat het dier nat van de plas. "De schildpad drijft scheef" en heeft snot en slijm. De opvang concludeert daaruit dat het beest een longontsteking heeft. Inmiddels heeft de schildpad medicatie gekregen.

De opvang wil achterhalen wie de afzender is en roept op om nooit een schildpad per post op te sturen. "Dat is regelrechte dierenmishandeling en strafbaar." De organisatie wil via Post NL op zoek gaan naar de plek waar het dier in ingeleverd.

Post NL laat in een reactie onder het Facebook-bericht weten dat het verboden is om levende dieren te vervoeren via de post en in pakketten. Volgens het postbedrijf kan de politie gegevens opvragen om achter de afzender te komen.

Aanbevolen artikelen