Provincie Gelderland gaat wolf op Hoge Veluwe beschieten met paintballgeweer

Volgens een woordvoerder van de provincie wordt de wolf niet beschoten met paintballgeweren die tijdens uitjes worden gebruikt. "Het gaat om een gedegen geweer", zegt ze tegen NU.nl. Wel zitten er gekleurde balletjes in het geweer, zodat de wolf van een afstand te herkennen is.

De wolf is in Nederland een streng beschermde diersoort. Dat betekent dat wolven doden of verjagen verboden is. Voor het beschieten van de wolf met paintballkogels heeft de provincie een ontheffing verleend.