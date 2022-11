Aantal zeehonden in Waddenzee flink afgenomen, oorzaak nog onduidelijk

Het aantal gewone zeehonden in de Waddenzee is in het afgelopen jaar flink afgenomen. De drie landen aan de Waddenzee (Nederland, Duitsland en Denemarken) hebben afgelopen zomer aanzienlijk minder pups geteld. Duitsland en Nederland telden ook minder volwassen zeehonden.

Het is nog onduidelijk waardoor het aantal dieren is gedaald. De drie landen gaan dat nader onderzoeken, meldt het Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (CWSS) in het Duitse Wilhelmshaven woensdag.

Zeehonden, de grootste roofdieren in de Waddenzee, worden tweemaal per jaar geteld. In juni was al duidelijk dat het aantal pups veel kleiner was dan in 2021. Nederland meldde toen een afname van 22 procent.

In augustus volgde een tweede telling. In totaal zijn toen 23.652 zeehonden geteld, het kleinste aantal sinds 2011. Alleen in Denemarken nam het aantal dieren iets toe.

Aantal zeehonden mogelijk aan limiet

Wetenschappers denken dat het aantal zeehonden in de Waddenzee misschien aan de limiet zit, aldus het CWSS. Daardoor kunnen niet meer alle dieren voldoende voedsel vinden.

Pups en jonge dieren lijden daar als eerste onder. De tellingen van dit jaar wijzen op zo'n oorzaak, maar de daling in het totale aantal dieren is groter dan om die reden verwacht zou mogen worden.

"Op basis van de tellingen van één jaar zijn geen harde conclusies te trekken", vindt Anders Galatius, leider van het telproject. Er is volgens hem uitgebreid onderzoek nodig om de achterliggende oorzaak van de afname van zeehonden te kunnen begrijpen.

In de Waddenzee komen grijze en gewone zeehonden voor. Jacht op de zeehonden is in de drie Waddenzeelanden verboden. De zeehonden zijn ook beschermd doordat de Waddenzee als geheel op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

Eerder

Aanbevolen artikelen