Zoogdieren die planten eten en vroeg zelfstandig zijn evolueren sneller

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Zoogdieren die in groepen leven, planten eten en weinig zorg van hun ouders nodig hebben, evolueren sneller dan andere zoogdieren. Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerde studie van onderzoekers van het Natural History Museum in Londen.

Zo hebben herten - een diersoort die in groepen leeft - steeds grotere geweien ontwikkeld. Daardoor zijn ze beter in staat om gevechten te winnen en zo de gelegenheid te krijgen om zich voort te planten. De interactie met soortgenoten stimuleerde dus snellere evolutie.

Ook zoogdieren die in het water leven, zoals zeekoeien, zeehonden en walvissen, ontwikkelen zich sneller.

Planteneters als apen, zebra's en giraffen passen zich in vergelijking met vleeseters ook sneller aan de omgeving aan. Dat komt waarschijnlijk doordat ze veranderingen in planten en het milieu beter volgen. Planteneters hebben de planten en bomen namelijk nodig om te kunnen overleven, terwijl voor vleeseters vooral de aard van hun prooidieren van belang is.