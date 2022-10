De wolf duikt steeds meer op: waarom je niet bang voor ze hoeft te zijn

Al een paar jaar is de wolf terug in Nederland en er leven steeds meer wolven in ons land. Hoeveel zijn het er inmiddels en moeten we bang zijn voor de wolf? NU.nl beantwoordt vier vragen over de wolf in Nederland.

Hoeveel wolven zijn er eigenlijk in Nederland?

In ieder geval meer dan twintig. Van dat aantal wolven is bekend dat ze een vast leefgebied in Nederland hebben.

Maar er zijn ook wolven die zich nog niet in een gebied hebben gevestigd. Die zwerven door Nederland op zoek naar een natuurgebied waar ze zich kunnen vestigen. Of ze gebruiken ons land om doorheen te trekken op weg naar een leefgebied in een ander Europees land.

Hoeveel zwervende wolven er door Nederland lopen is niet exact te zeggen.

BIJ12 houdt namens de provincies bij waar wolven leven. Ze geven elk kwartaal een update. Uit de laatste gegevens van eind september blijkt dat zeker zestien wolven op de Veluwe leven. Maar daar zitten ook welpen bij en die overleven het niet altijd.

Daarnaast leeft er een wolf op De Groote Heide (Noord-Brabant) en verblijven er twee wolven in het Drents-Friese Wold. Dat wolvenpaar kreeg dit jaar zeker drie jongen.

Uit de laatste cijfers blijkt dat er ook tien wolven door Nederland zwierven. Maar die kunnen nu ook alweer vertrokken zijn.

Wandelaar spot roedel wolven midden op looppad op de Veluwe

Is er dan nog wel ruimte in Nederland voor wolven?

Dat hangt er natuurlijk vanaf aan wie je het vraagt. De laatste tijd laait de discussie over of er plek is voor de wolf in ons land flink op.

Ecologen juichen de komst van de wolf toe. Maar veel veehouders zien verdere verspreiding door het land niet zitten. Ze zijn bang dat de wolf hun vee aanvalt. In Drenthe zeggen veel mensen dat ze hun kinderen niet meer in het bos durven laten spelen. Over die angst straks meer.

Hoeveel ruimte Nederland nog heeft voor de wolf is niet precies bekend. Uit onderzoek dat wolvenexpert Glenn Lelieveld in 2012 deed, blijkt dat er ruimte is voor zeker 16 roedels. Dat zouden er meer kunnen worden. Dat is afhankelijk van de flexibiliteit van wolven en of mensen de wolf accepteren in hun omgeving. Op dit moment zijn er drie roedels in Nederland.

Wolven kunnen in principe in elk landschap leven. Wel hebben ze een sterke voorkeur voor een gebied dat voor de helft uit bos bestaat. Met name de Veluwe en een flink deel van Noordoost-Nederland lijken daardoor geschikt leefgebied voor de wolf.

Ook de Utrechtse Heuvelrug, de Maasduinen, het oosten van Noord-Brabant en delen van Flevoland zouden geschikt kunnen zijn voor de wolf.

De verwachting is dat er in ieder geval zestien wolvenroedels in Nederland komen. Foto: Getty Images

Moeten we bang zijn voor de wolf?

Nadat de laatste wolf kort voor 1900 werd afgeschoten heeft Nederland lange tijd geen grote roofdieren meer gehad. Door de terugkeer van de wolf is daar verandering in gekomen.

Dat heeft de angst voor de wolf ook doen terugkeren. In Drenthe zijn veel ouders met jonge kinderen bang om hun kind in het bos te laten spelen. Het is lastig om angst weg te nemen.

Toch hoeven we volgens wolvenkenner Lelieveld niet bang te zijn voor de wolf. "Het idee dat wolven een gevaar zijn voor mensen stamt uit oude volksverhalen. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat het gevaar er de afgelopen twee eeuwen eigenlijk niet meer is", zei hij eerder tegen NU.nl.

Door hondsdolheid of een gebrek aan prooidieren vormden wolven vroeger nog wel eens een gevaar voor mensen. Maar hondsdolheid komt nauwelijks meer voor in Europa en er leven voldoende prooidieren in Nederland. Elk jaar worden er duizenden herten en wilde zwijnen afgeschoten omdat het er anders te veel worden.

Doordat we sinds de middeleeuwen wolven doodden die agressief waren, zijn de schuwste dieren overgebleven. De wolf heeft geleerd bang te zijn voor mensen.

Uitzondering daarop is een van de wolven die op park de Hoge Veluwe leeft. Deze week verschenen beelden waarop is te zien hoe die wolf rustig vlak bij mensen rondloopt.

Volgens wolvenexpert Hugh Jansman is dat in Europa nog nauwelijks voorgekomen. Alleen in Duitsland zijn er twee jonge wolven geweest die bij auto's in de buurt kwamen. Vermoedelijk omdat ze door militairen gevoerd waren en zo hadden geleerd dat mensen eten geven.

Het is dan ook zaak om de jonge wolf op de Hoge Veluwe bang te maken voor mensen. Dat kan door bijvoorbeeld rubberen kogels op zijn bil te schieten.

Dat wolven wel eens in woonwijken te zien zijn komt volgens Lelieveld omdat ze "dan ergens anders van zijn geschrokken". "Ze zijn dan vaak erg gestrest en rennen meteen weg als ze mensen zien."

Toch zijn er veel tegenstanders. Mogen die iets tegen de wolf doen?

De wolf is een strikt beschermde diersoort. Dat betekent dat je hem niet mag doodschieten of verjagen. Dat is vastgelegd in Europese regels.

Alleen als de populatie wolven in een land groot genoeg is mag het roofdier worden afgeschoten. In Europa gebeurt dat in landen als Estland, Litouwen, Polen, Slowakije en het noorden van Spanje.

Daar is een ontheffing gegeven om wolven af te schieten. Zonder die ontheffing is een wolf doden strafbaar. Als een rechter je daarvoor veroordeelt kan je een jarenlange gevangenisstraf krijgen.

Als een wolf agressief is richting mensen of honden, dan mag een wolf in een uitzonderlijk geval gedood worden. Maar ook daar zijn strikte regels voor. Er moeten eerst andere maatregelen worden genomen. Een agressieve wolf afschieten is echt een laatste middel.

Waarom wolven niet gewend mogen raken aan contact met mensen

