Zorgen om wolf die zelf mensen benadert op Hoge Veluwe

In park de Hoge Veluwe leeft een wolf die zelf mensen lijkt te benaderen. Omdat dit geen natuurlijk gedrag van het roofdier is, maken experts en de Hoge Veluwe zich zorgen. Op één geval na is dit zo nog nooit voorgekomen, zegt wolvenexpert Hugh Jansman tegen NU.nl.

Door Job van der Plicht

Aan het begin van deze maand was te zien hoe fotografen rond een jonge wolf liepen om beelden van het dier te maken. De fotografen waren van het pad afgegaan en sloten de wolf als het ware in.

Deze week verschenen beelden van een wolf die op de Hoge Veluwe rond een groepje mensen slenterde die op het pad stonden. De Hoge Veluwe bevestigt dat de wolf niet bang lijkt te zijn voor mensen.

Volgens wolvenexpert Jansman is het gedrag van de wolf op de Hoge Veluwe vrijwel uniek. "Zowel in Yellowstone (nationaal park in de Verenigde Staten, red.) als in Duitsland is dit in deze mate nog nooit voorgekomen."

Jansman voegt daar later wel aan toe dat er in Duitsland twee jonge wolven leefden die naar auto's zijn toegelopen om om voedsel te bedelen. De twee kwamen uit hetzelfde nest dat op een militair oefenterrein lag. "Helemaal bewezen is het niet, want niemand zal het bekennen. Maar het is heel aannemelijk dat militairen vanuit voertuigen voedsel hebben gegooid."

Faunabescherming doet aangifte tegen Hoge Veluwe

De Faunabescherming verdenkt de Hoge Veluwe ervan dat het de wolven tam heeft gemaakt. De stichting heeft daarom aangifte gedaan bij de politie.

Die beschuldiging noemt Jakob Leidekker van de Hoge Veluwe "te gek voor woorden". Het park is fel tegenstander van de aanwezigheid van de wolf.

De Hoge Veluwe beweert dat de biodiversiteit lijdt onder de komst van de wolf. Het park heeft bij de provincie Gelderland een ontheffing aangevraagd om de wolf te mogen verwijderen. Het duurt nog wel weken voordat daar een definitief besluit over is genomen.

Het is ook aan de provincie om te besluiten over maatregelen die de wolf weer angst voor mensen aan moet leren. Dat besluit kan de provincie wel sneller nemen.

Rubberen kogels kunnen wolf bang maken voor mensen

Volgens Jansman zijn "alle internationale roofdierexperts" het erover eens dat het goed is om in te grijpen als een wolf mensen in verband brengt met voedsel en mensen actief benadert in de hoop voedsel te krijgen.

Dat kan bijvoorbeeld door met rubberen kogels of een paintballgeweer op de bil van de wolf te schieten. Dat veroorzaakt geen blijvende schade bij de wolf, maar leert de wolf wel dat hij uit de buurt van mensen moet blijven.

Omdat het vermoedelijk om een jonge wolf van een half jaar oud gaat, is die volgens Jansman nog "mogelijk nog te sturen".

De jonge wolf die zelf op mensen afkomt, is onderdeel van een roedel op de Hoge Veluwe, dat met hekken is omheind. Het 'wolvengezin' bestaat verder uit twee ouders en nog twee jonge wolven.

