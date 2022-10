Recordzware, meterslange maanvis gevonden nabij kust in de Azoren

Voor de kust van het eiland Faial in de Portugese eilandengroep Azoren is een recordzware beenvis gevonden. Het gaat om een 3,6 meter lange maanvis, ofwel Mola Mola, die zeker 2.744 kilo woog.

De vondst werd al in december vorig jaar gedaan. Het karkas van de waterreus was toen boven komen drijven. Nieuwsgierige vissers namen het mee naar de kust.

Uit onderzoek is gebleken dat de maanvis gewond was geraakt aan zijn kop. Vermoedelijk is het dier in botsing gekomen met een schip. De wond heeft uiteindelijk tot zijn dood geleid, vermoeden onderzoekers.