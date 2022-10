Levende orka aangespoeld op strand Cadzand, zorgen om toestand van het dier

Op het strand van de Zeeuwse badplaats Cadzand is zaterdag een nog levende orka aangespoeld. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft het dier terug de zee in geholpen. Toch is gevaar voor het dier nog niet geweken, zegt directeur Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn tegen NU.nl.

Door Lennart 't Hart

Volgens haar gaat het om een volwassen dier van ongeveer 5 meter lang. Het is nog afwachten hoe het precies met de orka gaat. De dolfijnachtige lijkt te zijn losgekomen van de kust, maar bevindt zich mogelijk nog te dicht bij het strand. Dat betekent dat het dier opnieuw kan stranden. SOS Dolfijn blijft de situatie voorlopig in de gaten houden.

Het komt zelden voor dat een levende orka aanspoelt in Nederland. De zoogdieren zijn te herkennen aan hun zwart-witte kleur. Orka's kunnen tot wel 10 meter lang worden. Ze komen verspreid over oceanen en zeeën op de wereld voor. Vooral in koudere wateren. Soms zwemmen ze ook in de Noordzee.

