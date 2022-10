Levende orka aangespoeld op strand Cadzand, toestand is zorgelijk

Op het strand van de Zeeuwse badplaats Cadzand is zaterdag een levende orka aangespoeld. De orka is terug de zee in geholpen door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), maar strandde later opnieuw. De toestand van het dier is zorgelijk, zegt SOS Dolfijn tegen NU.nl.

Door Lennart 't Hart

De orka kwam met hulp van de reddingsdienst los van de kust, maar kwam ongeveer 1,5 kilometer verderop weer in de problemen. Een uur later strandde het dier opnieuw. Volgens directeur Annemarie van den Berg gaat het om een volwassen dier van ongeveer 5,5 meter lang. SOS Dolfijn bekijkt nu met andere hulpverleners hoe de orka het beste geholpen kan worden.

Eerder meldde de KNRM dat er twee aangespoelde orka's waren. Eentje daarvan zou op eigen kracht weer naar open zee zijn gegaan. Maar het is onduidelijk of dit dier alleen is gezien voor de kust of dat deze tweede orka ook daadwerkelijk op het strand terecht is gekomen.

Het komt zelden voor dat een levende orka aanspoelt in Nederland. Dat gebeurde in 2010 voor het laatst. Orka Morgan werd toen sterk verzwakt uit de Waddenzee bij Lauwersoog gehaald. Het dier ging voor anderhalf jaar naar het Dolfinarium in Harderwijk. Vervolgens verhuisde Morgan naar een Spaans attractiepark op Tenerife.

Orka's zijn te herkennen aan hun zwart-witte kleur. De zoogdieren kunnen tot wel 10 meter lang worden. Ze komen verspreid over oceanen en zeeën op de wereld voor. Vooral in koudere wateren. Soms zwemmen ze ook in de Noordzee.

Levende orka spoelt aan bij Cadzand

De orka strandde later opnieuw. Foto: SOS Dolfijn

