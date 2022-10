Bijna 500 walvissen overleden na stranding op Nieuw-Zeelandse eilanden

Op de Nieuw-Zeelandse Chathameilanden zijn de afgelopen dagen bijna vijfhonderd grienden omgekomen nadat ze waren gestrand. Het gaat om een van de grootste massastrandingen in de geschiedenis, meldt The New Zealand Herald

De walvissen spoelden op twee verschillende plekken aan, meldt het ministerie van Natuurbehoud. Een dierenhulpverlener laat weten dat de grienden door een natuurlijke oorzaak zijn overleden of zijn afgemaakt.

Door de afgelegen locaties waar de grienden zijn aangespoeld en de aanwezigheid van haaien werden reddingsacties kansloos geacht. De kadavers zijn achtergelaten om te ontbinden.

Rond de Chathameilanden is voor grienden veel voedsel te vinden. Als ze dichter bij de kust komen, kunnen ze snel van heel diep water in zeer ondiep water terechtkomen. Volgens dierendeskundigen is dat een mogelijke verklaring voor de massastranding de afgelopen dagen.

Zo'n 1.000 walvissen gestrand op Chathameilanden in 1918

De Chathameilanden zagen in 1918 ook al een massale stranding van zeedieren. Toen spoelden er zo'n duizend walvissen aan. Dat was de grootste massastranding ooit in de Nieuw-Zeelandse geschiedenis.

Twee weken geleden overleden nog zo'n tweehonderd grienden in Australië. Die spoelden aan op een afgelegen strand van Tasmanië.

Grienden worden maximaal ongeveer 6 meter lang en zijn de meest voorkomende walvissoort in Nieuw-Zeelandse wateren. Ze eten voornamelijk inktvissen en middelgrote vissen. Grienden komen vooral voor in de oceanen rond Antarctica en in de noordelijke Atlantische Oceaan. Af en toe duiken ze ook op in bijvoorbeeld de Noordzee en de Middellandse Zee.

