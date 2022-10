Beerbuik: 635 kilo zware beer wint Fat Bear Week-verkiezing (ondanks fraude)

De fameuze Fat Bear Week (Dikke Beren Week) is dit jaar gewonnen door beer '747'. De 635 kilo zware bruine beer kreeg de meeste stemmen in de verkiezing. Die wordt jaarlijks gehouden door het Katmai National Park in de Amerikaanse staat Alaska.

Door Robbert van der Linde

Een week lang konden bezoekers stemmen op hun favoriete dikke beer. De beren komen in deze periode van het jaar fors aan, doordat ze veel eten ter voorbereiding op hun winterslaap.

Voor de kolossale beer 747 is het zijn tweede zege: hij won de verkiezing in 2020 ook al. Dit keer had hij met zo'n 68.000 stemmen een voorsprong van ruim 10.000 stemmen op zijn grootste concurrent, beer 901. Er werden meer dan 1 miljoen stemmen uitgebracht.

De uiteindelijke winnaar ontbrak nog bijna in de finale, nadat de organisatie erachter was gekomen dat in de halve finale was gefraudeerd met stemmen. Het park sprak zelfs van een "ongekend geval van stemfraude". Nadat de ongeldige stemmen eruit waren gehaald, konden de finalisten alsnog bekendgemaakt worden.

Katmai National Park organiseert de Fat Bear Week sinds 2014. Beer Otis is recordhouder met vier titels. Hij was dit jaar opnieuw kandidaat voor de titel, maar legde het af tegen beer 747.

