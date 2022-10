Marker Wadden tellen steeds meer broedvogels en plantensoorten

Delen via E-mail

Op de Marker Wadden ontstaat steeds meer leven. In enkele jaren zijn er 47 broedvogels en 170 plantensoorten bij gekomen op de kunstmatige eilanden in het Markermeer. Het kabinet spreekt van "een internationaal voorbeeld van natuurherstel".

In 2014 werd begonnen met het opspuiten van zand en het slepen van modder om de Marker Wadden te creëren. In september 2018 werd het nieuwe natuurgebied opengesteld voor publiek.

Natuurmonumenten concludeerde in 2020 al dat dieren de aangelegde wadden begonnen te ontdekken. Het gebied werd bestempeld als "thuishaven voor bedreigde vogelsoorten". Daarnaast zouden vissen er graag eieren leggen en vestigden ook kleine dieren als kevers, libellen, vlinders en sprinkhanen zich in het gebied.

Harbers meldt dat voor de aanwezige dieren steeds meer voedsel ontstaat. "Vegetatie groeit goed op de slibeilanden en het materiaal is voedselrijk. De samenstelling van het slib zorgt voor variatie in hoogte van de bodem, wat natuurontwikkeling versterkt", schrijft hij.

Het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) legt woensdag op een congres in Amsterdam uit hoe er onderzoek is verricht. KIMA bestaat uit onder meer Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de universiteiten in Groningen, Nijmegen en Amsterdam.