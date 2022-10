Olifantje geboren in Blijdorp: geen kraamvisite, maar wel een livestream

Diergaarde Blijdorp is een Aziatische olifant rijker: in de nacht van zaterdag op zondag is in de Rotterdamse dierentuin een olifantje geboren. Kraambezoek is zondag nog niet mogelijk, maar je kunt het dier wel live volgen via een webcam.

Door onze nieuwsredactie

De bevalling verliep voorspoedig. Moederolifant Faya en haar zoon maken het goed. Het is Faya's eerste jong.

Voor de zestiende keer is in Rotterdam een gezonde olifant geboren. Het dier weegt ongeveer 80 kilo en krijgt zondag alle tijd en rust om te wennen. Vandaar dat Blijdorp het binnenverblijf Taman Indah heeft gesloten voor publiek.

In de Rotterdamse zoo zijn nu zeven olifanten en vier generaties vertegenwoordigd. Volgens Blijdorp is dat een unieke situatie.

De Aziatische olifant wordt in het wild bedreigd. Maar liefst 85 procent van het oorspronkelijke leefgebied is verdwenen. Het totale aantal Aziatische olifanten wordt tussen de 30.000 en 50.000 geschat. De populaties zijn erg versnipperd. De grootste wilde populatie leeft in India en bestaat uit achtduizend olifanten.

