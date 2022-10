Dode vinvis bij Westkapelle opgedeeld: kaak in museum, maag naar Wageningen

Het kadaver van de gewone vinvis die zondag aanspoelde in Westkapelle wordt maandag in stukken gezaagd en geruimd. Verschillende instanties verdelen onderling de stukken van het karkas. Wat overblijft, gaat de verbrandingsoven in en wordt verwerkt tot groene stroom. Dat leggen de teams die betrokken zijn bij de berging uit aan NU.nl.

Door Lennart 't Hart

Verschillende instanties hebben zich maandag op het strand van Westkapelle over het dode dier ontfermd. Zo nemen medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht bloed- en weefselmonsters af.

Laboranten gaan die monsters straks bekijken onder een microscoop. Zo hopen zij de doodsoorzaak van de vinvis te achterhalen, al achten zij de kans klein dat dit lukt. Daarvoor is het zoogdier waarschijnlijk al in een te verre staat van ontbinding, volgens de woordvoerder.

Het kadaver dobberde de afgelopen week een aantal dagen voor de Belgische kust. Zondag spoelde het uiteindelijk aan op het strand van het Zeeuwse dorp Westkapelle. "Het dier is eigenlijk al te ver in het rottingsproces om nog onderzoek te doen. Ook aaseters hebben zich tegoed gedaan aan het lijk."

Naturalis mag altijd de botten hebben

Voor de faculteit Diergeneeskunde is een stranding van een groot zeedier dan ook altijd een "race tegen tegen de klok". Hetzelfde geldt voor de medewerkers van Wageningen University & Research (WUR). Zij ontfermen zich over de maag van het dier. De inhoud vertelt ze mogelijk iets over hoe het dier geleefd heeft.

Ook het Naturalis Biodiversity Center in Leiden is betrokken bij de bergingsoperatie. Bij strandingen van grote dieren nemen zij gewoonlijk het skelet mee. Alleen laten zij die kans ditmaal schieten. Momenteel bezit het onderzoeksinstituut en museum voldoende skeletten van walvisachtigen, zegt een woordvoerder. Zo ontving Naturalis vorig jaar nog de botten van een aangespoelde dode vinvis bij Terneuzen.

Soms stelt het museum skeletten van walvissen tentoon en anders bewaren ze het voor onderzoek. Naturalis neemt nog wel weefsels van de vinvis uit Westkapelle mee voor onderzoek.

De vinvis had een lengte van bijna 14 meter en een geschat gewicht van 10 ton. Het ging om een jongvolwassen exemplaar dat nog niet volgroeid was. Een volwassen vinvis kan tot 20 meter lang worden. Het enige dier ter wereld dat nog groter kan worden, is de blauwe vinvis. Foto: ANP

Onderkaak gaat naar museum in Oostkapelle

De onderkaak van de walvisachtige gaat naar Terra Maris, een natuurmuseum in het nabijgelegen Oostkapelle. Het museum zal de botten waarschijnlijk over een tijdje tentoonstellen, zegt een woordvoerder.

Ze denkt dat er veel belangstelling zal zijn voor de vinviskaak. "Die aandacht was er ook voor de schedel van potvis Pieter, die in 2017 aanspoelde op het strand van Domburg." Terra Maris mocht de schedel tot afgelopen voorjaar een paar jaar tentoonstellen van eigenaar Naturalis.

De stukken vlees en botten die maandag overblijven, gaan de afvalverbrander in. Daarvoor is het Rijk verantwoordelijk. Die verbranding levert groene stroom op. Je kunt dus zeggen dat de dode vinvis straks jouw koelkast koelt, telefoon oplaadt of bedlampje doet branden.

