Politie onderzoekt niet-natuurlijke dood van wolf bij Gelders Heerde

De politie is begonnen met een onderzoek naar de dood van een wolf in de buurt van het Gelderse Heerde, aan de rand van de Veluwe. Het dier werd vorige week woensdag gevonden ten westen van de snelweg A50. Volgens de politie is er sprake van een niet-natuurlijke dood.

Door Lennart 't Hart

Een voorbijganger merkte de dode wolf bij Heerde op. BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere de wolvenzaken afhandelt, meldde dinsdag in eerste instantie dat de wolf was omgekomen in het verkeer. Inmiddels houdt BIJ12 ook rekening met andere scenario's, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Uit onderzoek naar het kadaver bleek dat het dier een niet-natuurlijke dood was gestorven. Daarna is de politie ingeschakeld. Dat laatste gebeurt niet zomaar. Het duidt er mogelijk op dat er aanwijzingen zijn voor een misdrijf.

De politie wil tegen NU.nl niet meer zeggen dan dat zij onderzoek doet naar een "niet-natuurlijk overlijden" van het dier. Het doden van een wolf is strafbaar, omdat het dier op Europees niveau op tal van manieren is beschermd.

Eerder doodgeschoten wolf gevonden bij Stroe

Het gaat om een jonge, mannelijke wolf van ongeveer 35 kilo. Om welke wolf het precies gaat, moet nog uit DNA-onderzoek blijken. Het kan een zwerfwolf zijn die tijdelijk in Nederland was, maar ook een nakomeling van de wolvenparen die zich in Nederland hebben gevestigd.

Het is tot nu toe tien keer gebeurd dat een wolf in Nederland is aangereden in het verkeer. In zeker één geval heeft iemand moedwillig een wolf om het leven gebracht. Het gaat om de vorig jaar doodgeschoten wolf in de buurt van Stroe. Verder werd begin dit jaar een dode wolf "onder verdachte omstandigheden" gevonden in de bossen van Ugchelen. Beide onderzoeken lopen nog en er is nog niemand opgepakt.

Ondertussen is de politie in het onderzoek naar de dode wolf bij Heerde op zoek naar getuigen die op 20 of 21 september iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de westzijde van de A50 in de buurt van de Gelderse plaats.

