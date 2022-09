Aantal grote wilde dieren in Europa neemt toe

Europa telt steeds meer grote, wilde dieren. Onder meer het aantal ganzen, zeearenden, beren en wolven is in de afgelopen decennia gegroeid.

Vijftig diersoorten hebben in de afgelopen veertig tot vijftig jaar terrein gewonnen in Europa. Dat blijkt uit een rapport dat Rewilding Europe dinsdag in Cambridge presenteert. Het is geschreven door onderzoekers van de Zoological Society of London, Birdlife International en de European Bird Census Council.

Zo is het aantal brandganzen met een factor vijftig gegroeid en zijn er ook steeds meer wisenten (Europese bizons), bevers en zelfs beren, wolven en bultruggen. De dieren zijn niet alleen in aantallen toegenomen, maar hun leefgebied is ook groter geworden.

Grijze wolven herstellen zich bijvoorbeeld in heel Europa en planten zich gemakkelijk voort in gebieden waar mensen hun aanwezigheid toestaan. De Europese Unie moedigt het samenleven van mens en wolf nu sterk aan. Er zijn hekken geplaatst en er wordt gebruikgemaakt van honden. Ook worden boeren gecompenseerd voor het verlies van vee door wolven.

Het onderzoek toont ook aan dat nog steeds veel diersoorten verdwijnen of steeds minder leefgebied hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor de otter en aasgier.

Maatregelen om diersoorten te laten terugkeren zijn effectief

Het nieuwe rapport laat zien dat dieren in het wild zullen terugkeren als we ze de ruimte geven om te herstellen en naast elkaar te leven.

Maatregelen als betere rechtsbescherming, het vergroten en verbinden van beschermde gebieden, specifiek herstel van soorten en het verbeteren van habitats blijken effectief. Het toont ook aan hoe belangrijk het is om het verlies van leefgebieden en de jacht te blijven verminderen, ook voor soorten die langzaam terugkeren.

Het onderzoek biedt inzicht in waarom bepaalde Europese diersoorten het nu goed doen. De wetenschappers zijn optimistisch, want het rapport toont aan dat diersoorten kunnen herstellen als ze de kans krijgen om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, onder meer als gevolg van klimaatverandering.

Als soorten in het wild terugkeren, brengt dat vaak uitdagingen met zich mee. Vooral als het gaat om beren en wolven, die wij vaak als een bedreiging zien. Toch is de hoofdonderzoeker positief: "De terugkeer van deze soorten in Europa verbetert het hele ecosysteem."

