Dit jaar al minstens zestien wolvenwelpen in Nederland geboren

Dit jaar zijn al minstens zestien wolvenwelpen in ons land geboren. Dat meldt BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer wolfgerelateerde zaken bijhoudt, woensdag in een tussenrapportage

Het gaat om minimaal drie wolvenwelpen in het gebied Zuidwest-Drenthe/Zuidoost-Friesland, zes op de Noord-Veluwe, vier op de Midden-Veluwe en drie in Park De Hoge Veluwe.

In totaal zijn er in Nederland nu vier roedels. Zo'n roedel bestaat uit een paar met jongen. Voor het eerst loopt er ook een roedel in het noorden van Nederland rond.