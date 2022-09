Aarde telt minstens 20 biljard mieren (en waarschijnlijk nog veel meer)

Minstens 20 biljard mieren lopen rond op aarde. En in werkelijkheid zijn het er waarschijnlijk nog veel meer. Dat blijkt uit een nieuwe studie.

Het is een leuk feitje, maar wat moet je ermee? Behalve de kriebels ervan krijgen? Volgens de onderzoekers is het belangrijk om te weten hoeveel mieren er zijn. Zo kunnen wetenschappers bijvoorbeeld meten welke invloed klimaatverandering op de insecten heeft.

Want mieren spelen een belangrijke rol in de natuur. Ze verspreiden zaden, eten (schadelijke) insecten en zijn zelf ook een prooi voor andere dieren.

Voor deze nieuwe poging bekeken de wetenschappers 489 onderzoeken waarin het aantal mieren op lokaal niveau is geteld. Het tellen gebeurde op twee manieren. Onderzoekers telden het aantal mieren dat ze vingen in een val. Of ze keken hoeveel mieren er op een bepaald stuk grond of op een blad zaten.