Na zeventig jaar keert 'uitgestorven' jachtluipaard terug in Indiase natuur

India heeft binnenkort voor het eerst in zeventig jaar weer jachtluipaarden die in het wild leven. Acht geïmporteerde cheeta's zijn zaterdag per vliegtuig aangekomen. Ze worden uitgezet in India, om het dier opnieuw te introduceren in het land waar het sinds 1952 als uitgestorven geldt.

Door Robbert van der Linde

Het gaat om Zuid-Afrikaanse jachtluipaarden, die vanuit Namibië naar India zijn gevlogen. Ze werden losgelaten in een nationaal park in de centrale deelstaat Madhya Pradesh. De regio staat bekend om haar beschermde natuurgebieden, waar ook veel andere grote katachtigen zoals leeuwen en tijgers leven.

Oorspronkelijk kwam het Aziatische jachtluipaard voor in India. Door overmatige jacht, het verlies van leefgebied en schaarser wordend voedsel worden ze nu wereldwijd met uitsterven bedreigd. Alleen in Iran leven er nog enkele tientallen in het wild. Hoewel de Zuid-Afrikaanse cheeta genetisch iets verschilt, ziet India die soort als de beste oplossing.

Tijdens de eerste maand verblijven de dieren nog in een omheind gebied, zodat dierenwetenschappers hun gedrag en gezondheid in de gaten kunnen houden. Als blijkt dat ze zich goed aanpassen aan hun nieuwe leefomgeving, worden ze definitief in het wild vrijgelaten.

Het is de eerste keer dat geprobeerd wordt om een grote vleeseter zoals de cheeta te herintroduceren op een ander continent. India is van plan om nog zeker twaalf andere jachtluipaarden te importeren.

Het jachtluipaard staat bekend als het snelste landdier ter wereld. Het dier heeft een topsnelheid van ruim boven de 100 kilometer per uur, al kan die dat maar een paar seconden volhouden.

De cheetah's verblijven nog een maand in een omheind gebied en worden daarna volledig losgelaten in het wild. Foto: Reuters

