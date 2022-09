Bedreigde geelbuikvuurpad plant zich in vervuilde leefomgeving sneller voort

Onderzoekers uit zeven landen hebben aangetoond hoe de geelbuikvuurpad overleeft in een door mensen aangetaste leefomgeving. Wanneer de ernstig bedreigde diersoort korter te leven heeft door een vervuilde of kunstmatige omgeving, planten de padden zich vaker en op jongere leeftijd voort.

Dat concluderen de 62 onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. De overlevingsstrategie van de padden heet compensatory recruitment en houdt in dat de soort zich extra voortplant bij bedreiging van buitenaf. Het fenomeen is ook bekend in de plantenwereld.