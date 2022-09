Recordaantal zeearenden bouwt dit jaar nest in Nederland

2022 is een goed broedjaar voor de zeearend. Volgens de telling van Werkgroep Zeearend Nederland bouwden tot nu toe 29 zeearendenparen een nest in Nederland, zo laat Staatsbosbeheer weten. Het aantal nesten is een record sinds de zeearend in 2006 in het land terugkeerde.

Door onze nieuwsredactie

Van de 29 paren kwamen er zeker 23 tot broeden, zegt de Werkgroep Zeearend. Daaruit werden in totaal 30 jongen geboren, waarvan er zeker 22 vliegvlug werden. Zo wordt het genoemd als jonge vogels (bijna) klaar zijn om het ouderlijk nest te verlaten.

De werkgroep laat weten dat het aantal jongen dat vliegvlug werd relatief weinig is. Vermoedelijk is vogelgriep de reden dat veel jongen niet overleefden.

Twee paren kwamen niet tot broeden doordat hun nesten werden verwoest door storm Eunice, die in februari over het land raasde. Een derde nest waaide door Eunice ook uit de boom, maar het zeearendenkoppel wist op tijd een nieuw nest te bouwen.

Aanbevolen artikelen