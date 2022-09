ProRail wil met megaoperatie dassen verhuizen die spoor laten verzakken

Spoorbeheerder ProRail maakt plannen om tientallen dassenburchten te gaan verhuizen. Met regelmaat zorgen die voor verzakkingen van het spoor. Op afstand naast het spoor komen er kunstburchten waar de dassen verder kunnen leven, zonder het spoor te bedreigen.

Door onze nieuwsredactie

ProRail heeft een bericht hierover van Omrop Fryslân bevestigd. De eerste burcht die op de planning staat, is een dassenkolonie onder het spoor bij Molkwerum.

"Dassen graven graag in het talud naast het spoor", legt een woordvoerder uit. "Maar het gaat om een beschermde diersoort. Dus als we de dieren daar weg willen krijgen, moeten we heel voorzichtig te werk gaan."

Dassen vallen als wilde dieren onder de Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat zij niet verjaagd of verstoord mogen worden in hun dagelijkse besognes. De woordvoerder kan niet zeggen hoe vaak stukken spoor door het gedrag van de dieren verzakken. "Maar we kunnen wel spreken van een structureel probleem."

Een hek moet voorkomen dat de dieren terugkomen

Het plan is nu om een kunstburcht op afstand van het spoor te plaatsen. Een hekwerk in de grond moet voorkomen dat de dassen weer terugkeren naar het talud. De plannen van ProRail moeten nog worden goedgekeurd door diverse organisaties die helpen bij de operatie, zoals Das & Boom en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

"We zoeken naar een structurele oplossing voor dit soort specialistische dilemma's", legt de zegsman uit. "Het aantal dassen in Nederland neemt toe. Dus daarmee ook onze kans op problemen met het spoor." Met de verplaatsing van één burcht is naar schatting een bedrag van enkele tonnen gemoeid. "Al moeten we nog een aanbesteding doen, dus dat bedrag is nog niet bevestigd", beklemtoont hij.

De verhuizing kost tonnen per operatie

Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste dassenburcht op deze manier wordt verplaatst. "We hopen vóór december aan de slag te kunnen gaan. Anders gaat het voortplantingsseizoen van de dassen beginnen. In dat geval moeten we weer tot juli wachten voordat die belangrijke periode voor de dieren voorbij is."

In totaal zijn er nu veertig plekken in Nederland waar dassen het spoor mogelijk verstoren. Als deze eerste operatie goed uitpakt, wil ProRail ook op andere locaties de problemen op deze manier oplossen. Op deze plekken hebben machinisten nu de opdracht om langzamer te rijden.

