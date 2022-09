Valse wolfspin is neergestreken in Nederland en plant zich hier voort

De valse wolfspin rukt op in Nederland. De soort is hier relatief nieuw, maar breidt zich gestaag uit. Ieder jaar verdubbelt het aantal waarnemingen, schrijft AD . Door de klimaatverandering voelt de spin zich nu ook in Noord-Europa thuis.

Door onze nieuwsredactie

Van september 2021 tot september 2022 is de soort ruim vijfhonderd keer geteld. Voor spinnenspecialist Jinze Noordijk van kenniscentrum EIS is er voldoende bewijs dat de spin zich definitief heeft gevestigd in Nederland.

De valse wolfspin is niet zozeer vals van aard. Zijn naam is afgeleid van de wolfspin. Hij lijkt er wel op, maar is niet echt een wolfspin. Zijn lijfje kan 19 millimeter lang worden en heeft een geelbruine tot grijsbruine kleur.

De spin kan bijten, maar doet dit vooral uit zelfverdediging. Slachtoffers van een beet beschrijven verschillende gevolgen, schrijft Waarneming.nl over de soort. Noordijk zegt dat de spin agressiever is dan soortgenoten.

De opmars van de valse wolfspin. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Spinnen zijn moeilijk te tellen

Hoe vaak de soort precies voorkomt in het land, is moeilijk te zeggen. Volgens Noordijk leeft de spin een "verborgen leven", waardoor het moeilijk is om het dier te signaleren.

Tot dusver zijn in elke provincie valse wolfspinnen waargenomen, behalve in Flevoland, vervolgt Noordijk. Nijmegen, Arnhem, Utrecht en het zuiden van Limburg zien de relatief grote spin het vaakst. Komend weekend is de nationale spinnentelling. Dan kan opnieuw worden gepeild hoe het met de soort gaat.

