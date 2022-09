Rechtbank beslecht vechtscheiding: man hoeft katten niet aan ex te geven

Een Apeldoornse man hoeft zijn twee katten niet af te geven aan zijn ex. Dat heeft de kortgedingrechter donderdag besloten. De voormalige partner van de man vorderde in een kort geding dat de man de katten aan haar moest geven.

Volgens de kortgedingrechter van de rechtbank Gelderland is in deze procedure niet specifiek bepaald wie de wettelijke eigenaar van de dieren is. Verder heeft de vrouw volgens de rechter onvoldoende onderbouwd waarom zij recht zou hebben op de katten en waarom de katten bij haar beter af zouden zijn.

Volgens de vrouw stond de koopovereenkomst van de dieren op haar naam. Bovendien vreest zij dat haar ex-partner de dieren iets zal aandoen om de vrouw te dwarsbomen. De man vindt dat hij de eigenaar van de viervoeters is omdat ze in zijn woning verblijven en omdat hij de dieren toentertijd heeft betaald. Bovendien staan de paspoorten en de chips van de katten op zijn naam.

De rechter stelt in zijn oordeel dat het lastig is om wettelijk vast te stellen wie de eigenaar van de dieren is. Maar de vrouw heeft volgens de uitspraak niet kunnen aantonen dat haar ex de katten iets zou willen aandoen. Daarom zag de rechter geen reden om de situatie te wijzigen.