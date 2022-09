Vermagerde egels en lege snavels: droogte leidt tot voedselgebrek voor dieren

De aanhoudende droogte leidt tot forse problemen voor wilde dieren. Veel egels zijn zwaar vermagerd, vogelnestjes vallen uit elkaar en vogels kunnen met hun snavels niet door de gortdroge grond prikken, waarin voedsel zich steeds dieper verschuilt. Dierenorganisaties maken zich zorgen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Door Leon Moleman

Het huidige droogteseizoen in Europa is het ergste in de afgelopen vijfhonderd jaar. Al maandenlang valt er amper een spatje regen. Sinds begin augustus is er sprake van een watertekort en meteorologen zien voorlopig nog geen einde komen aan het droge weer.

"En dat terwijl al veel drinkplekken voor zoogdieren zijn verdwenen", verzucht woordvoerder Elze Polman van de Zoogdiervereniging. Dat heeft volgens haar gevolgen voor herten en zwijnen, die daardoor langere afstanden moeten afleggen en mogelijk meer wegen moeten oversteken om aan water te komen.

In het noorden van het land zijn plas- en drasgebieden kurkdroog, wat de noordse woelmuis en de hermelijn hindert, vervolgt Polman. "En die wilde dieren kan je niet zomaar helpen."

Egels in het nauw

De droogte betekent voor andere kleinere dieren dat voedselbronnen als regenwormen schaarser zijn. Die duiken dieper de grond in om niet uit te drogen. Dassen moeten daardoor bijvoorbeeld langer speuren naar hun favoriete avondmaal, waardoor zij eerder op pad gaan. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties in het verkeer, legt Polman uit.

Er zijn in het bijzonder zorgen over de egel. Een woordvoerder van de Nederlandse dierenambulance ziet dat de egelopvang in Papendrecht het veel drukker heeft dan normaal. Er worden egels opgevangen die meer dan de helft van hun normale gewicht zijn verloren.

Ook worden veel achtergelaten jongen gevonden. "Geen eten betekent geen melk voor de jongen. Die worden dan afgestoten", legt verzorger Ferry van Jaarsveld uit.

De dierenambulance ziet regionale verschillen qua meldingen over worstelende dieren. Zo wordt de afdeling in Alkmaar volop gebeld met allerlei zorgen, maar is het in de regio Limburg niet drukker dan normaal.

Vijf ondervoede egels in de specialistische opvang in Papendrecht.

Snavel van merel kan gravende regenworm niet meer bereiken

Niet alleen de egel en das hebben last van de gravende regenworm. Ook voor vogels, zoals de merel en andere lijsterachtige vogels, zijn ze van "levensbelang", zegt Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming knikkend.

Door de droogte is de bovengrond echter verhard. De kleine snavels kunnen er moeilijker doorheen prikken én hebben dus een kleinere kans op succes. Welk effect dat op de vogelpopulatie heeft, weet Scheurkogel nog niet. "Maar we zien dat het problematisch is."

Voor de zwaluw dient een heel ander probleem zich aan. "Zij maken hun nestje van modder, maar dat is lastiger als de grond kurkdroog is. Het gevolg is dat het sneller uit elkaar en naar beneden valt", legt Scheurkogel uit. "Maar dat probleem wordt gelukkig kleiner nu het einde van het broedseizoen nadert."

Scheurkogel en Polman besluiten met een oproep om de wilde dieren te helpen. Zo kan een natte tuin van onschatbare waarde zijn voor egels en dieren, doordat insecten dan toch weer naar de bovengrond kruipen. Ook kunnen een klein bakje water en uitgestald fruit een flinke steun in de rug zijn. "Je kunt daadwerkelijk een verschil maken."

Vlinderstichting: 'Voor diverse insectensoorten kan droogte laatste zetje zijn' De Vlinderstichting ziet ook duidelijke effecten van de droogte. Zo zijn er amper tuinvlinders. "De populatie van de dagpauwoog en kleine vos krijgt een klap, maar kan terugveren", verzekert woordvoerder Kars Veling.

Voor andere soorten kan de droogte nét het laatste zetje zijn. "Het gentiaanblauwtje doet het al jaren slecht. De droogte is extra zorgwekkend voor die soort en andere insecten die ondiepe poeltjes opzoeken."

